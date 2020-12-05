У Запоріжжі викрили заступника голови РДА у розтраті півмільйона гривень на дитячих майданчиках
У Запоріжжі поліція викрила посадовця у розтраті більше півмільйона бюджетних коштів, виділених на ремонт дитячих майданчиків.
Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.
Встановлено, що заступник голови однієї з районних адміністрацій Запорізької міської ради узгодив проектну – кошторисну документацію та акти виконаних робіт, в яких були невірно застосовані будівельні норми та правила, що діяли на момент їх складання на території України.
"Таким чином посадовець вчинив розтрату бюджетних коштів на суму понад 530 тисяч гривень", - повідомили в МВС.
Зазначається, що фігуранту повідомлено про підозру, вирішується питання про відсторонення його від посади та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у Черкасах розікрали майже 1 мільйон гривень на будівництві диспетчерської для "швидкої".