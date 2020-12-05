У Запоріжжі викрили заступника голови РДА у розтраті півмільйона гривень на дитячих майданчиках

Посадовець вчинив розтрату бюджетних коштів на суму понад 530 тисяч гривень

Посадовець вчинив розтрату бюджетних коштів на суму понад 530 тисяч гривень

Фото з відкритих джерел

У Запоріжжі поліція викрила посадовця у розтраті більше півмільйона бюджетних коштів, виділених на ремонт дитячих майданчиків.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.

Встановлено, що заступник голови однієї з районних адміністрацій Запорізької міської ради узгодив проектну – кошторисну документацію та акти виконаних робіт, в яких були невірно застосовані будівельні норми та правила, що діяли на момент їх складання на території України.

"Таким чином посадовець вчинив розтрату бюджетних коштів на суму понад 530 тисяч гривень", - повідомили в МВС.

Зазначається, що фігуранту повідомлено про підозру, вирішується питання про відсторонення його від посади та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Черкасах розікрали майже 1 мільйон гривень на будівництві диспетчерської для "швидкої".