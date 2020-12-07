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07 декабря 2020, 19:04 64

В Черновцах приостановили прием заявлений на денежную помощь, которую ранее инициировал кандидат в мэры

07 декабря 2020, 19:04 64
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Фото из открытых источников
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В Черновцах департамент социальной защиты за неделю принял более десяти тысяч заявлений на получение пособия по упрощенной процедуре. Сегодня прием приостановили.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

Черновицкий городской совет перед вторым туром выборов городского головы принял решение выделить одноразовую денежную помощь пенсионерам и малообеспеченным из-за эпидемии коронавируса. Инициировал проект решения депутат горсовета и кандидат на должность городского головы Виталий Михайлишин.

Ранее в департаменте соцзащиты сообщили, что не принимали участия в разработке инициативы. Деньги на программу пока еще не выделили. От 30 ноября по 4 декабря в департаменте приняли более десяти тысяч заявлений.

По словам заместителя департамента соцзащиты населения Елены Долгой, прием заявлений приостановили, поскольку до сих пор нет утвержденного порядка выдачи денег. В то же время, несколько сотрудников, которые принимали заявления, заразились коронавирусом.

Как рассказала чиновница, среди желающих получить деньги даже были 15-летние подростки.

Напомним, ранее сообщалось, что перед вторым туром выборов в Черновцах решили раздать по 1 тысячи гривен.

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