У Мінсоцполітики розповіли, кого найбільше торкнеться підвищення пенсій у грудні

Найбільше сума виплат зросла для осіб з інвалідністю першої групи

Найбільше сума виплат зросла для осіб з інвалідністю першої групи

Рixabay

В Україні з 1 грудня 2020 року відбулося чергове підвищення пенсій і соціальних виплат на тлі підвищення прожиткового мінімуму, внаслідок чого окремі групи пенсіонерів отримають виплати до 370 грн більше.

Відповідну інфографіку оприлюднила пресслужба Міністерства соціальної політики у Facebook, пише RegioNews.

Відповідно до даних відомства, найбільше сума виплат зросла для осіб з інвалідністю першої групи, яким з 1 грудня почали нараховувати на 370,5 грн більше.

Зазначається, що сума виплат зросла для непрацюючих пенсіонерів, шахтарів, осіб з інвалідністю внаслідок ліквідації аварії на ЧАЕС, інвалідів внаслідок війни та учасників бойових дій. Крім того, виплати зросли для ветеранів війни, членів сімей загиблих ветеранів та деяких інших соціальних груп.

Зокрема, виплати підвищили для жертв нацистських переслідувань з-поміж осіб з інвалідністю та членам сімей загиблих жертв нацистських переслідувань, пенсії за особливі заслуги перед Україною. Водночас зросли виплати на догляд особам з інвалідністю внаслідок війни та надбавки донорам.

Нагадаємо, Зеленський пообіцяв відмовитися від президентської пенсії.