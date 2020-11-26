В Україні подорожчає електроенергія для населення

Влада вважає, що це необхідно для того, щоб стабілізувати розбалансований ринок

Влада вважає, що це необхідно для того, щоб стабілізувати розбалансований ринок

Рixabay

Рішення про підвищення тарифів на електроенергію для побутових споживачів буде прийнято найближчим часом. Це необхідно для того, щоб стабілізувати розбалансований ринок.

Про це на брифінгу сказав в. о. міністра енергетики Юрій Бойко, пише RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

"Завдання надзвичайно складне. В умовах, коли статки населення об'єктивно в цьому році постраждали від карантинних вимушених заходів внаслідок пандемії", - сказав він.

За його словами, протягом останніх півтора місяця ведеться робота, щоб "схвалити рішення по цьому найбільш проблемному і болючому питанню".

"Думаю, що вже наступного тижня буде готове до схвалення рішення, яке буде передбачати максимально збалансований та максимально м'який підхід в частині тарифів для побуту", - анонсував Бойко.

Раніше повідомлялося, що у Черкасах тарифи на тепло завищують навмисно.