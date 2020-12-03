У Львові біля облдержадміністрації пікетували представники профспілок

Вони вимагали європейські умови та гідний рівень оплати праці під час карантину

Вони вимагали європейські умови та гідний рівень оплати праці під час карантину

Фото: 4studio

У Львові біля облдержадміністрації на вулиці Винниченка, 18 відбулася акція протесту учасників профспілок, які обурені діями Уряду щодо звуження прав працівників і профспілок. Пікетувальники вимагали врахувати їхні пропозиції при формуванні Держбюджету на 2021 рік та прийнятті законопроєктів, які стосуються трудових та соціально-економічних прав громадян.

Як передає RegioNews, про це повідомляє 032.ua.

Учасники акції вимагали підвищення "мінімалки" до 6000 грн із 1 січня та до 6500 грн із 1 липня 2021 року та збільшення зарплат медикам і освітянам, а також забезпечити працівників засобами захисту від коронавірусної хвороби (COVID-19) і усіх громадян - безкоштовними тестами на коронавірус.

Також серед вимог збереження робочих місць та забезпечення права на працю українцям під час карантину, підтримку працівників та безробітних в умовах пандемії.

Серед іншого, представники профспілок вимагають не допускати зростання цін на енергоносії та тарифів на комунальні послуги поки триває карантин, погасити заборгованість у розмірі майже 4 мільярди гривень з виплати заробітної плати працівникам, запровадити економічну відповідальність за затримку виплат, створити гарантійну установу для погашення боргів збанкрутілих підприємств та "покласти край рейдерству профспілкового майна".

Раніше повідомлялося, що держбюджет на 2021 рік можуть схвалити на позачерговому засіданні.