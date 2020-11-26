В Украине подорожает электроэнергия для населения

Власть считает, что это необходимо для того, чтобы стабилизировать разбалансированный рынок

Власть считает, что это необходимо для того, чтобы стабилизировать разбалансированный рынок

Рixabay

Решение о повышении тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей будет принято в ближайшее время. Это необходимо для того, чтобы стабилизировать разбалансированный рынок.

Об этом на брифинге сказал и.о. министра энергетики Юрий Бойко, пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

"Задача чрезвычайно сложная. В условиях, когда доходы населения объективно в этом году пострадали от карантинных вынужденных мер вследствие пандемии", - сказал он.

По его словам, в течение последних полтора месяца ведется работа, чтобы "принять решение по этому наиболее проблемному и больному вопросу".

"Думаю, что уже на следующей неделе будет готово к принятию решения, которое будет предусматривать максимально сбалансированный и максимально мягкий подход в части тарифов для быта", - анонсировал Бойко.

Ранее сообщалось, что в Черкассах тарифы на тепло завышают намеренно.