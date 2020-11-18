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Програму МВФ можуть переглянути, всі структурні маяки для цього виконані - президент
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18 листопада 2020, 08:42 54

Програму МВФ можуть переглянути, всі структурні маяки для цього виконані - президент

18 листопада 2020, 08:42 54
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У МВФ відзначають важливість збереження макроекономічної стабільності в країні
Фото: з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський за підсумками телефонної розмови з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою заявив, що Україна виконала всі структурні маяки, передбачені для перегляду програми МВФ.

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні пресслужби президента.

Крім іншого, сторони обговорили просування до прийняття державного бюджету України на 2021 рік, збереження антикорупційної порядку денного і макроекономічної стабільності в країні.

За словами президента команди України та МВФ "мають міцне довіру і тісно працюють, щоб якомога швидше прийняти місію".

Він зазначив, що Україна не зупинялася у виконанні взятих на себе зобов'язань. Серед іншого, була затверджена реформа митниці і податкової служби, Міністерство фінансів і Національний банк активно працюють над зменшенням частки непрацюючих кредитів в банківській системі.

На сьогодні всі структурні маяки, передбачені для перегляду програми МВФ, виконані", - констатував президент.

Нагадаємо, раніше Шмигаль заявив, що ситуація навколо скандальних рішень Конституційного суду та скасування ним антикорупційного законодавства не вплине на співпрацю України з Міжнародним валютним фондом.

Володимир Зеленський МВФ фонд президент фінансова допомога
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