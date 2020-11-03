В "Слуге народа" считают, что бюджет на 2021 год будут принимать "под елочку"

Во фракции уверены, что поэтому вопросу будет очень сложная дискуссия

Во фракции уверены, что поэтому вопросу будет очень сложная дискуссия

Фото: из открытых источников

Народный депутут от фракции "Слуга народа" Александр Качура уверен, что в этом году сохранится традиция принимать государственный бюджет "под елочку", так как считает, что в парламенте нет поддержки того документа, который предлагается.

Как передает RegioNews, об этом информирует УНН.

Я считаю, что у нас, к сожалению, традиция и политическая, которая была всегда - принятие бюджета под Новый год, "под елочку", так и останется в этом году. То есть будет очень сильная дискуссия. Не вижу сейчас поддержки всего парламента бюджета, который предлагается", - сказал Качура.

По его словам, нужно исповедовать "государственный подход" по госбюджету и принимать решения, полезные для всей страны, а не для отдельного округа или предприятия.

Сейчас с бюджетом интересная ситуация. У депутатов появились разные "хотелки". То есть они хотят на свои округа получить субвенции", - сказал Качура.

Напомним, ранее Разумков рассказал, когда Рада рассмотрит бюджет на 2021 год.