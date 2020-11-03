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03 ноября 2020, 10:59 14

В "Слуге народа" считают, что бюджет на 2021 год будут принимать "под елочку"

03 ноября 2020, 10:59 14
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Во фракции уверены, что поэтому вопросу будет очень сложная дискуссия
Во фракции уверены, что поэтому вопросу будет очень сложная дискуссия
Фото: из открытых источников
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Народный депутут от фракции "Слуга народа" Александр Качура уверен, что в этом году сохранится традиция принимать государственный бюджет "под елочку", так как считает, что в парламенте нет поддержки того документа, который предлагается.

Как передает RegioNews, об этом информирует УНН.

Я считаю, что у нас, к сожалению, традиция и политическая, которая была всегда - принятие бюджета под Новый год, "под елочку", так и останется в этом году. То есть будет очень сильная дискуссия. Не вижу сейчас поддержки всего парламента бюджета, который предлагается", - сказал Качура.

По его словам, нужно исповедовать "государственный подход" по госбюджету и принимать решения, полезные для всей страны, а не для отдельного округа или предприятия.

Сейчас с бюджетом интересная ситуация. У депутатов появились разные "хотелки". То есть они хотят на свои округа получить субвенции", - сказал Качура.

Напомним, ранее Разумков рассказал, когда Рада рассмотрит бюджет на 2021 год.

Слуга народа бюджет финансы Александр Качура депутаты
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