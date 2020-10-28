Кабмин отменил ограничения размера зарплат чиновникам

Ограничения были введены из-за пандемии COVID-19 в Украине

Ограничения были введены из-за пандемии COVID-19 в Украине

Фото: из открытых источников

Кабинет министров отменил ограничение размера заработных плат и месячных вознаграждений руководителей, членов исполнительных органов и членов наблюдательных советов государственных предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба правительства, передает RegioNews.

Отмечается, что принятие этого решения стало возможным благодаря предоставлению Верховной Радой права Кабинету министров сокращать срок действия ограничений, запретов, льгот и гарантий, установленных соответствующими законами Украины, принятыми с целью предотвращения возникновения и распространения острой респираторной болезни COVID-19.

Начиная с октября чиновники будут получать полную зарплату.

Установить, что в октябре 2020 года и в дальнейшем размер заработной платы руководителей, членов исполнительных органов и вознаграждение членов наблюдательных советов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики определяется в соответствии с условиями контрактов", - говорится в сообщении.

Одновременно постановлением о "Некоторых вопросах оплаты труда руководителей, членов исполнительных органов и вознаграждения членам наблюдательных советов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики" правительство вернуло предыдущие ограничения выплат руководителям и членам наблюдательных советов государственных предприятий

Напомним, что Счетная палата Украины впервые провела аудит Верховной Рады.