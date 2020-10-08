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08 жовтня 2020, 10:02 3

Підстав для росту комунальних тарифів немає - Мінрегіон

08 жовтня 2020, 10:02 3
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В міністерстві нагадали, що існує програма по термомодернізації багатоквартирних будинків
В міністерстві нагадали, що існує програма по термомодернізації багатоквартирних будинків
Фото: з відкритих джерел
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У Міністерстві розвитку громад і територій зазначають, що в Україні немає підстав для підвищення комунальних тарифів. Однак є підстави для того, щоб змінити ставлення споживачів до енергоефективності своїх будинків і дбати про це.

Як передає RegioNews, про це йдеться в інтерв'ю міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова виданню "РБК-Україна".

Зараз немає підстав для підвищення комунальних тарифів. Крапка. Їх немає", - заявив він.

Так, за словами міністра, в Мінрегіоні допомагають громадянам платити менше, є програми для багатоквартирних будинків, де забезпечують 70% покриття витрат на термомодернізацію.

Раніше повідомлялось, що ціна на газ для населення залишиться на рівні вересневих цін - по 4,7 гривні за кубічний метр блакитного палива.

Мінрегіон опалення регіони ціна тарифи
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