Підстав для росту комунальних тарифів немає - Мінрегіон

В міністерстві нагадали, що існує програма по термомодернізації багатоквартирних будинків

В міністерстві нагадали, що існує програма по термомодернізації багатоквартирних будинків

Фото: з відкритих джерел

У Міністерстві розвитку громад і територій зазначають, що в Україні немає підстав для підвищення комунальних тарифів. Однак є підстави для того, щоб змінити ставлення споживачів до енергоефективності своїх будинків і дбати про це.

Як передає RegioNews, про це йдеться в інтерв'ю міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова виданню "РБК-Україна".

Зараз немає підстав для підвищення комунальних тарифів. Крапка. Їх немає", - заявив він.

Так, за словами міністра, в Мінрегіоні допомагають громадянам платити менше, є програми для багатоквартирних будинків, де забезпечують 70% покриття витрат на термомодернізацію.

Раніше повідомлялось, що ціна на газ для населення залишиться на рівні вересневих цін - по 4,7 гривні за кубічний метр блакитного палива.