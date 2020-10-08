Оснований для роста коммунальных тарифов нет - Минрегион
В Министерстве развития общин и территорий отмечают, что в Украине нет оснований для повышения коммунальных тарифов. Однако есть основания для того, чтобы изменить отношение потребителей к энергоэффективности своих домов и заботиться об этом.
Как передает RegioNews, об этом говорится в интервью министра развития общин и территорий Алексея Чернышова изданию "РБК-Украина".
Сейчас нет оснований для повышения коммунальных тарифов. Точка. Их нет", - заявил он.
Так, по словам министра, в Минрегионе помогают гражданам платить меньше, есть программы для многоквартирных домов, где обеспечивают 70% покрытия затрат на термомодернизацию.
Ранее сообщалось, что цена на газ для населения останется на уровне сентябрьских цен - по 4,7 гривны за кубический метр голубого топлива.