Оснований для роста коммунальных тарифов нет - Минрегион

В министерстве напомнили, что существует программа по термомодернизации многоквартирных домов

В министерстве напомнили, что существует программа по термомодернизации многоквартирных домов

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В Министерстве развития общин и территорий отмечают, что в Украине нет оснований для повышения коммунальных тарифов. Однако есть основания для того, чтобы изменить отношение потребителей к энергоэффективности своих домов и заботиться об этом.

Как передает RegioNews, об этом говорится в интервью министра развития общин и территорий Алексея Чернышова изданию "РБК-Украина".

Сейчас нет оснований для повышения коммунальных тарифов. Точка. Их нет", - заявил он.

Так, по словам министра, в Минрегионе помогают гражданам платить меньше, есть программы для многоквартирных домов, где обеспечивают 70% покрытия затрат на термомодернизацию.

Ранее сообщалось, что цена на газ для населения останется на уровне сентябрьских цен - по 4,7 гривны за кубический метр голубого топлива.