Стало известно, сколько составляет зарплатная задолженность украинцев

Больше всего не выплатили жителям Восточной Украины

Больше всего не выплатили жителям Восточной Украины

Рixabay

По состоянию на последний месяц лета задолженность по зарплатам украинцев существенно выросла.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ТСН.

Согласно данным Госстата, за месяц долги подпрыгнули на 8%. Сейчас эта сумма достигла 3,5 миллиона гривен.

Больше всего задолжали жителям Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областей.

Напомним, на прошлой неделе премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что ожидает, что уже на 2022 год средние зарплаты по стране будут на уровне 15 тысяч.