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01 сентября 2020, 12:03 6

Стало известно, сколько составляет зарплатная задолженность украинцев

01 сентября 2020, 12:03 6
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По состоянию на последний месяц лета задолженность по зарплатам украинцев существенно выросла.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ТСН.

Согласно данным Госстата, за месяц долги подпрыгнули на 8%. Сейчас эта сумма достигла 3,5 миллиона гривен.

Больше всего задолжали жителям Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областей.

Напомним, на прошлой неделе премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что ожидает, что уже на 2022 год средние зарплаты по стране будут на уровне 15 тысяч.

зарплаты деньги Украина украинцы область
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