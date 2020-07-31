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31 липня 2020, 12:14 3

У Нацбанку звільнили ще одного заступника голови

31 липня 2020, 12:14 3
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Сергій Холод обіймав свою посаду з 2018 року
Сергій Холод обіймав свою посаду з 2018 року
Фото: Facebook
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Глава Ради Нацбанку Богдан Данилишин повідомив, що з посади заступника глави НБУ за власним бажанням був звільнений Сергій Холод.

Як передає RegioNews, про це Данилишин написав у Facebook.

Рада НБУ на своєму засіданні сьогодні 31 липня 2020 звільнила Холода Сергія Володимировича з посади заступника голови Національного банку України за власним бажанням", - написав він.

Відзначається, що він обіймав свою посаду з 2018 року і відповідав за роботу блоку "Платіжні системи та грошовий обіг".

Нагадаємо, що заступник голови Національного банку за посадою входить до його правління, яке є колегіальним органом. Рішення правління приймаються більшістю голосів. Кожен член правління НБУ має один голос, а позиція глави НБУ є вирішальним при ухваленні рішень у разі рівного розподілу голосів.

Як раніше повідомлялося, Кабмін не буде вимагати від Нацбанку девальвації гривні.

Нацбанк радник голова звільнення НБУ
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