Шмыгаль рассказал о прогнозе роста экономики Украины

Премьер презентовал подробности Программы действий Правительства

Премьер презентовал подробности Программы действий Правительства

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что согласно разработанной Программы действий Правительства и не смотря на общее падение ВВП на 4,8%, ожидается рост экономики Украины уже во второй половине 2020 года.

Как передает RegioNews, об этом премьер-министр заявил в эфире программы "Свобода слова".

Консенсусный прогноз МВФ и Минфина составляет - 4,8% падения ВВП в этом году. По сравнению с +3,7 разница действительно 8,5%. Но уже со второго полугодия предполагается постепенный рост экономики", - сказал он.

По его словам, правительство разработало и подало программу стимулирования экономики для преодоления последствий пандемии коронавируса, которая предусматривает в первую очередь поддержку малого и среднего бизнеса.

"Мы действительно на время карантина закрывали 6 основных отраслей - это отрасли потребления, по которым в дальнейшем идет соответствующее производство. Кроме этого, мировой кризис, повлекший снижение спроса на экспортных рынках, куда были ориентированы часть отраслей промышленности. Соответственно, там также произошло незначительное проседание от 4% до 6%", - отметил премьер.

Шмыгаль добавил, что программа базируется на предвыборной программе президента Владимира Зеленского, а также учитывает требования сотрудничества Украины с международными кредиторами.

Описаны 320 пунктов результативности этой программы и каждый украинец сможет ее проверить”, — резюмировал премьер.

Более детально о 100 днях премьерства Шмыгаля читайте в материале: Стодневка - твердая четверка Дениса Шмыгаля.