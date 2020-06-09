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09 червня 2020, 09:15 11

Без захисних екранів: МОЗ послабив вимоги до роботи ринків

09 червня 2020, 09:15 11
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Ряд вимог все ж залишився в силі
Ряд вимог все ж залишився в силі
Фото: pixabay.com
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У Міністерстві охорони здоров'я України пом'якшили протиепідемічні норми роботи ринків в умовах карантину.

Як передає RegioNews, про це повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

Він опублікував постанову по організації торгівлі на ринках в умовах карантину, в якому, в порівнянні з попередніми постановами, відсутні вимоги щодо відстані між робочими місцями продавців не менше 3 метрів і щодо захисних екранів між продавцями і покупцями, які також були присутні у попередніх нормах.

Крім цього, у нових нормах обов'язковий термоскрининг при вході на ринок передбачений тільки для працівників, а не для відвідувачів, як було раніше.

Незважаючи на послаблення, ряд правил залишається обов'язковим для виконання:

  • допуск працівників на ринок після термоскрининга;
  • на вході в ринок повинні бути обладнані місця для обробки рук антисептиками;
  • 1 відвідувач на 10 квадратних метрів площі ринку;
  • допуск на ринок тільки в захисній масці;
  • проведення дезінфекції поверхонь;
  • інформація про профілактику COVID-19 повинна бути розміщена на видних місцях.

Нагадаємо, станом на 8 червня, в Україні зафіксовано 27 462 випадків коронавіруса.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

коронавірус карантин торговля Віктор Ляшко ринки
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