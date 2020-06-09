Без захисних екранів: МОЗ послабив вимоги до роботи ринків

Ряд вимог все ж залишився в силі

Ряд вимог все ж залишився в силі

Фото: pixabay.com

Як передає RegioNews, про це повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

Він опублікував постанову по організації торгівлі на ринках в умовах карантину, в якому, в порівнянні з попередніми постановами, відсутні вимоги щодо відстані між робочими місцями продавців не менше 3 метрів і щодо захисних екранів між продавцями і покупцями, які також були присутні у попередніх нормах.

Крім цього, у нових нормах обов'язковий термоскрининг при вході на ринок передбачений тільки для працівників, а не для відвідувачів, як було раніше.

Незважаючи на послаблення, ряд правил залишається обов'язковим для виконання:

допуск працівників на ринок після термоскрининга;

на вході в ринок повинні бути обладнані місця для обробки рук антисептиками;

1 відвідувач на 10 квадратних метрів площі ринку;

допуск на ринок тільки в захисній масці;

проведення дезінфекції поверхонь;

інформація про профілактику COVID-19 повинна бути розміщена на видних місцях.

Нагадаємо, станом на 8 червня, в Україні зафіксовано 27 462 випадків коронавіруса.

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