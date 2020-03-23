"Укроборонпром" відкриває конструкторську документацію для виготовлення апаратів ШВЛ

Державний концерн "Укроборонпром” відновив частково знищену конструкторську документацію апаратів штучної вентиляції легень БРІЗ-Т і готовий передати копії приватним виробникам, які можуть швидко налагодити виробництво приладів

Фото: Укроборонпром

Державний концерн "Укроборонпром” відновив частково знищену конструкторську документацію апаратів штучної вентиляції легень БРІЗ-Т і готовий передати копії приватним виробникам, які можуть швидко налагодити виробництво приладів

Йдеться про документацію на невійськову продукцію медичного призначення, пише RegioNews з посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

У Концерні провели ревізію виробничих потужностей заводу, який зупинив виробництво продукції 12 років тому, фінансового стану підприємства, що має більше 100 мільйонів гривень боргів перед держустановами, комунальними службами міста та колишніми працівниками.

"За минулі десять років завод не отримував жодного державного замовлення на свою продукцію. Останні перемовини про це були під час епідемії свинячого грипу (H1N1) у 2008 році. На виробництво апаратів штучної вентиляції завод взяв кредит, але обіцяне Кабміном замовлення на тисячу апаратів так і не отримав. Кредитне навантаження, фінансова криза та відсутність нових замовлень призвели до повної зупинки заводу "Буревісник” протягом останніх 10 років”, – пояснив ситуацію заступник гендиректора з питань взаємодії з органами державної влади Мустафа Найєм.

Протягом останнього тижня інженери Концерну, конструктори і технологи п’яти інших заводів Укроборонпрому ретельно вивчали конструкторську документацію апарату штучного дихання, останню модифікацію якого завод випускав десятки років тому, та провели консультації щодо можливості відновлення виробництва на "Буревіснику”.

У підсумку було прийнято рішення відкрити документацію для приватних виробників медичних приладів, які зацікавлені у виготовленні апаратів штучного дихання такого зразка (БРІЗ-Т, на фото). Це дасть можливість інженерам точно визначити кількість та спосіб виготовлення комплектуючих, частина з яких є імпортною, оцінити тривалість виробничого циклу та обсяг необхідних інвестицій за наявних у них ресурсів.

"Буревісник – це яскравий приклад недбалості по відношенню до українських оборонних підприємств. У минулому – потужний завод, який виготовляв радіоелектронні системи практично для всього радянського флоту, сьогодні перетворився на завод-привид з безнадійними боргами і без замовлень від держави. Таких підприємств у Концерні понад 20 і нинішня ситуація яскраво демонструє, що таким втраченим для вітчизняного військово-промислового комплексу заводам потрібно нове життя”, – пояснив Найєм.

"Розуміючи реальний стан підприємства, ми все одно витратили останній тиждень на з’ясування можливості і доцільності виробляти на заводі апарати штучного дихання. Тут важливо розділяти дві речі: відновлення виробництва на самому "Буревіснику” і відновлення виготовлення апаратів. Ми вирішили віддати всю конструкторську документацію приватним компаніям, які мають станки, можуть швидко підлаштувати свої потужності для виготовлення необхідних деталей та корпусу, отримати сертифікацію та провести випробування. Якщо такі є і можуть виготовити свої версії БРІЗів у стислі строки та за притомну вартість – Укроборонпром надасть креслення і супровідну документацію”, – прокоментував ситуацію генеральний директор держконцерну Айварас Абромавичус.

Нагадаємо, підприємства Укроборонпрому розпочали виробництво засобів індивідуального захисту та іншої продукції, що може допомогти державі та громадянам у боротьбі з коронавірусом.

Так, хмельницьке підприємство "Новатор” шиє марлеві повязки для працівників "Укроборонпрому” та готується випускати перші вітчизняні респіратори, також Новатор виготовляє апарати ультрафіолетового опромінювання УФІД СД, здатних безпечно для людини обеззаражувати повітря та поверхні у великих приміщеннях та у місцях скупчення людей.

Миколаївський завод "Зоря-Машпроект” відновив лінію з виготовлення медичного кисню і вже направив до міських лікарень Миколаєва першу партію балонів.

