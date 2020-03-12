Хмельничанина звільнили з роботи за відкритий лист до "Укроборонпрому"

Хмельничанина Олександра Торунова звільнили з роботи за публікацію у мережі Facebook відкритого листа Айварасу Абрамявичусу від імені колективу державного підприємства "Новатор", яке входить до концерну "Укроборонпром"

Фото: Укроборонпром

Хмельничанина Олександра Торунова звільнили з роботи за публікацію у мережі Facebook відкритого листа Айварасу Абрамявичусу від імені колективу державного підприємства "Новатор", яке входить до концерну "Укроборонпром"

Про це чоловік написав у коментарях під своїм дописом у Facebook, пише RegioNews.

"Дякую всім за розуміння та підтримку! Але за цей лист та спробу донести правду, мене наказом директора Свістунова від 10.03 – звільнено", – написав чоловік.

Неадекватність керівника та його оточення досягла маразматического маніакального апогея. Всім! Всім! підтримайте... Опубліковано Oleksandr Torunov Вівторок, 3 березня 2020 р.

Приводом для публікації відкритого листа стало занепокоєння колективу ДП "Новатор" ситуацією, яка склалася на підприємстві. У зверненні йдеться про низку проблем, які, на думку працівників, негативно впливають на його діяльність.

Керівництву "Новатора" дорікають зменшенням обсягів виробництва, скороченням персоналу, відсутністю замовлень, неефективністю витрачання коштів, відсутністю прибутків тощо.

Причиною звернення до керівництва "Укроборонпрому", ймовірно, став той факт, що термін дії контракту, укладеного з нинішнім керівником підприємства Олексієм Свістуновим закінчується 17 березня. Проте у працівників "Новатора", які не задоволені методами управління директора, є побоювання, що договір з ним буде продовжено.

Тому "трудовий колектив державного підприємства "Новатор”, не відчуваючи покрашення ситуації, вимагає розторгнення контракту з діючим директором та відповідно до положень державного концерну "Укроборонпром” оголосити конкурс на посаду директора підприємства", йдеться в листі.

Чи буде оголошений конкурс на посаду директора ДП "Новатор" поки невідомо. Як зазначено у відповіді на офіційний запит, підписаній заступником Гендиректора з питань взаємодії з органами державної влади Мустафою Найємом, "рішення стосовно оголошення конкурсного відбору на посаду директора ДП "Новатор" станом на дату листа (10.03.2020 року – ред.) у Концерні не прийнято".