За день доллар взлетел на 53 копейки

В среду, 18 марта, Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривни на 53 копейки - до 27,0566 грн

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В среду, 18 марта, Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривни на 53 копейки - до 27,0566 грн

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на данные НБУ.

Как отмечается, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,7271 грн против 29,5249 грн накануне.

Отметим, 17 марта Нацбанк продавал доллар по 26,52 грн.

Напомним, 17 марта в результате дефицита наличной валюты, вызванной паническими настроениями из-за эпидемии коронавируса, гривня резко обесценилась - в некоторых банках курс доллара на покупку составлял 28 грн, на продажу - 29,5 грн.

При этом НБУ в ближайшее время не планирует вводить никаких валютных ограничений.

Ранее Нацбанк сообщил о недостатке наличных долларов и евро в банках.