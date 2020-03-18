12:41  18 марта
Переговоры с МВФ: Шмыгаль заявил о позитиве
08:36  18 марта
Мы всех вас вернем: Зеленский обратился к украинцам за границей
10:49  18 марта
Борьба с коронавирусом: страны ЕС закрывают внешние границы
UA | RU
UA | RU
18 марта 2020, 10:33 6

За день доллар взлетел на 53 копейки

Читайте також
українською мовою
18 марта 2020, 10:33 6
Читайте також українською мовою
В среду, 18 марта, Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривни на 53 копейки - до 27,0566 грн
Фото: 7dniv.info
В среду, 18 марта, Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривни на 53 копейки - до 27,0566 грн

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на данные НБУ.

Как отмечается, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,7271 грн против 29,5249 грн накануне.

Отметим, 17 марта Нацбанк продавал доллар по 26,52 грн.

Напомним, 17 марта в результате дефицита наличной валюты, вызванной паническими настроениями из-за эпидемии коронавируса, гривня резко обесценилась - в некоторых банках курс доллара на покупку составлял 28 грн, на продажу - 29,5 грн.

При этом НБУ в ближайшее время не планирует вводить никаких валютных ограничений.

Ранее Нацбанк сообщил о недостатке наличных долларов и евро в банках.


НБУ гривня курс валют кризис доллары
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
18 марта 2020, 11:11
Коронавирус: Киев идет на карантин
11 марта 2020, 11:47
Госизмена: в Ивано-Франковске требуют от президента проверить действия Ермака в Минске
16 марта 2020, 15:46
Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
11 марта 2020, 13:11
Детей не поражает, а пенсионеры в зоне риска, - Емец о коронавирусе
14 марта 2020, 17:51
Хроники украинского карантина: как живут коронавирусные Черновцы
17 марта 2020, 12:00
Последние Популярные
Евгений Комаровский
Валерий Харчишин
Игорь Соловей
Все блоги »
Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ
18 марта 2020, 13:00
Хроники украинского карантина: Львов – насторожен к миру
18 марта 2020, 10:00
Все публикации »
Хроники украинского карантина: как живут коронавирусные Черновцы
17 марта 2020, 14:14
Кому от карантина плохо и за что уронили Сергея Сивохо? – НеПогода
13 марта 2020, 21:05
Ответы на вопросы о коронавирусе. Доктор Комаровский
12 марта 2020, 20:09
Все видео »
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »