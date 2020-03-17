Українцям з підозрою на коронавірус обіцяють платити лікарняні
Українські працівники, заражені ГРВІ або госпіталізовані з підозрою на коронавірус, будуть отримувати соцвиплати по тимчасовій непрацездатності
Українські працівники, заражені ГРВІ або госпіталізовані з підозрою на коронавірус, будуть отримувати соцвиплати по тимчасовій непрацездатності
Про це інформує Фонд соціального страхування, пише RegioNews.
Повідомляється, що люди, які тимчасово втратили працездатність через хворобу, зможуть отримати заробіток, втрачений під час лікування. Обсяг соціальних виплат залежить від тривалості страхового стажу і середньої зарплати працівника.
Так, фінансова допомога виплачується з шостого дня тимчасової втрати працездатності та до одужання. При цьому, якщо у працівника захворіла дитина віком до 14 років, Фонд соцстрахування зробить компенсацію заробітку батьків, втраченого під час лікування.
Стало відомо, коли українцям введуть електронні лікарняні
03 березня 2020, 11:33
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
17 березня 2020, 10:31Коронавірус: Київ іде на карантин
11 березня 2020, 11:47Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
11 березня 2020, 13:11Дітей не вражає, а пенсіонери в зоні ризику, - Ємець про коронавірус
14 березня 2020, 17:51В Україні офіційно підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом
12 березня 2020, 19:57Коронавірус у Чернівцях та Житомирі: що відомо про хворих
12 березня 2020, 21:07
- 13:26 17 березня Стратегія Єрмака по ОРДЛО: Арахамія розповів, як втихомирили "слуг-бунтарів"
- 13:19 17 березня Коронавірус у Чернівцях: боксів для ізоляції немає, нові апарати ШВЛ приїдуть в травні
- 13:16 17 березня В Івано-Франківську попри заборону працюють деякі непродовольчі магазини
- 13:05 17 березня Пандемія коронавірусу може тривати 2 роки - вчені
- 12:57 17 березня Олексій Бучинський залишиться заступником голови рівненської облради
- 12:56 17 березня Тернопіль: міськрада просить зменшити навантаження на бізнес на період карантину
- 10:31 17 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 11:47 11 березня Коронавірус: Київ іде на карантин
- 13:11 11 березня Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
- 17:51 14 березня Дітей не вражає, а пенсіонери в зоні ризику, - Ємець про коронавірус
- 19:57 12 березня В Україні офіційно підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом
- 21:07 12 березня Коронавірус у Чернівцях та Житомирі: що відомо про хворих
Всі блоги »
Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
17 березня 2020, 12:00
Вибори в Харкові: яку фракцію в Раді вибере Світлична
16 березня 2020, 15:03
Кому від карантину погано і за що завалили Сергія Сивохо? – НеПогода
13 березня 2020, 21:05
Відповіді на питання про коронавирус. Доктор Комаровський
12 березня 2020, 20:09
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації