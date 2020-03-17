Українцям з підозрою на коронавірус обіцяють платити лікарняні

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Українські працівники, заражені ГРВІ або госпіталізовані з підозрою на коронавірус, будуть отримувати соцвиплати по тимчасовій непрацездатності
Фото: Shutterstock
Українські працівники, заражені ГРВІ або госпіталізовані з підозрою на коронавірус, будуть отримувати соцвиплати по тимчасовій непрацездатності

Про це інформує Фонд соціального страхування, пише RegioNews.

Повідомляється, що люди, які тимчасово втратили працездатність через хворобу, зможуть отримати заробіток, втрачений під час лікування. Обсяг соціальних виплат залежить від тривалості страхового стажу і середньої зарплати працівника.

Так, фінансова допомога виплачується з шостого дня тимчасової втрати працездатності та до одужання. При цьому, якщо у працівника захворіла дитина віком до 14 років, Фонд соцстрахування зробить компенсацію заробітку батьків, втраченого під час лікування.


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