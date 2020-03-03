Стало відомо, коли українцям введуть електронні лікарняні

Уряд України під час сьогоднішнього засідання прийняв постанову щодо впровадження електронних лікарняних

Фото: facebook/dubilet

Уряд України під час сьогоднішнього засідання прийняв постанову щодо впровадження електронних лікарняних

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет в своєму Telegram-каналі.

За його словами, замість того, щоб виписувати лікарняні (офіційно - "листки непрацездатності") на паперових бланках, лікарі будуть це робити через простий веб-інтерфейс з використанням цифрового підпису.

Також Дубілет пояснив, у чому перевага електронних лікарняних:

1. Навколо лікарняних відбувається багато шахрайства. Їх можна купити в інтернеті за 200 грн (погуглити). Бізнес і держава витрачають на фейкові лікарняні мільярди гривень в рік.

Тепер, коли вони будуть в електронній формі, підробляти їх без участі лікаря буде неможливо. А лікарям виписувати фейкові листи буде складніше, тому що тепер все автоматично фіксується і аналізується в єдину електронну систему.

2. Громадянам можна буде не відвідувати лікарню окремо, щоб закрити лікарняний. Лікар ставить термін лікарняного за замовчуванням і він може закриватися без додатково візиту (візит потрібен, якщо інший термін).

3. Прибираємо зайву бюрократію. Інформація у фонд і роботодавцю передається автоматично, а без довгого кругообігу паперових бланків.

4. Можливо, ви пам'ятаєте новина минулого року, як в країні закінчилися бланки суворої звітності для цих листів? З новою системою ці бланки не будуть потрібні.

За словами Дубілета, ця система майже нічого не буде коштувати для держави. "Тому що ми робимо цю систему на базі вже існуючого програмного забезпечення Пенсійного фонду, яким бізнес і так зараз користується", - пояснив він.

При цьому Дубілет зазначив, що дана система повинна з'явитися вже в квітні.