13:19  04 березня
У Чернівцях госпіталізували ще трьох людей з підозрою на коронавірус
13:37  04 березня
Три кандидати в міністри відмовилися від роботи в новому Кабміні
12:51  04 березня
Коронавірус в Україні: ВООЗ прогнозує зростання числа заражених
UA | RU
UA | RU
03 березня 2020, 11:33 6

Стало відомо, коли українцям введуть електронні лікарняні

Читайте также
на русском языке
03 березня 2020, 11:33 6
Читайте также на русском языке
Уряд України під час сьогоднішнього засідання прийняв постанову щодо впровадження електронних лікарняних
Фото: facebook/dubilet
Уряд України під час сьогоднішнього засідання прийняв постанову щодо впровадження електронних лікарняних

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет в своєму Telegram-каналі.

За його словами, замість того, щоб виписувати лікарняні (офіційно - "листки непрацездатності") на паперових бланках, лікарі будуть це робити через простий веб-інтерфейс з використанням цифрового підпису.

Також Дубілет пояснив, у чому перевага електронних лікарняних:

1. Навколо лікарняних відбувається багато шахрайства. Їх можна купити в інтернеті за 200 грн (погуглити). Бізнес і держава витрачають на фейкові лікарняні мільярди гривень в рік.
Тепер, коли вони будуть в електронній формі, підробляти їх без участі лікаря буде неможливо. А лікарям виписувати фейкові листи буде складніше, тому що тепер все автоматично фіксується і аналізується в єдину електронну систему.
2. Громадянам можна буде не відвідувати лікарню окремо, щоб закрити лікарняний. Лікар ставить термін лікарняного за замовчуванням і він може закриватися без додатково візиту (візит потрібен, якщо інший термін).
3. Прибираємо зайву бюрократію. Інформація у фонд і роботодавцю передається автоматично, а без довгого кругообігу паперових бланків.
4. Можливо, ви пам'ятаєте новина минулого року, як в країні закінчилися бланки суворої звітності для цих листів? З новою системою ці бланки не будуть потрібні.

За словами Дубілета, ця система майже нічого не буде коштувати для держави. "Тому що ми робимо цю систему на базі вже існуючого програмного забезпечення Пенсійного фонду, яким бізнес і так зараз користується", - пояснив він.

При цьому Дубілет зазначив, що дана система повинна з'явитися вже в квітні.


больница лікарняний
Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
02 березня 2020, 12:15
Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42
Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44
Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48
В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 12:57
Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34
Останні Популярні
Юрій Гаврилечко
Олексій Якубін
Віктор Таран
Всі блоги »
Великий комбінатор. Навіщо Зеленський поступився округом в Харкові "адміністратору" Порошенка
03 березня 2020, 19:20
Перезавантаження Кабміну. Який прем'єр зробить місцеві вибори для Зеленського
03 березня 2020, 18:50
Всі публікації »
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Всі відео »
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »