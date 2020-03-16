Верховний суд розглядає ключову справу щодо законності націоналізації Приватбанку
Розгляд справи відбувається у закритому режимі, йдеться на офіційному сайті Верховного суду, пише RegioNews.
Родина Суркісів оскаржує процедуру bail-in, яку Національний банк проводив у ході націоналізації. Ця процедура передбачає, що великі депозити низки осіб (у даному випадку родини Суркісів) у банку обміняли на акції ПриватБанку, а самих цих осіб визнали пов'язаними з банком.
Обмінявши депозити на акції ПриватБанку держава у 2016 році фактично визнала родину Суркісів акціонерами ПриватБанку, а їхні акції, разом з акціями всіх інших акціонерів, зокрема Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, купила за 1 гривню.
Процедуру провели для того, аби зменшити тягар на націоналізований банк, адже він не мав змоги обслуговувати значні за розміром депозити пов'язаних осіб.
Родина Суркісів оскаржують це рішення Національного банку.
Водночас інші суди, зокрема Шостий апеляційний адміністративний суд, що розглядає справу про законність націоналізації ПриватБанку, прив’язали свої рішення до рішення Верховного суду у справі родини Суркісів та перенесли розгляд апеляцій держави на рішення судів попередніх інстанцій, якими націоналізацію ПриватБанку визнали незаконною.
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