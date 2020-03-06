"Приватбанк" хоче продати "Буковель"

ПриватБанк збирається позбутися непрофільного активу, що дістався від колишніх власників та готується продати частину гірськолижного курорту "Буковель”

ПриватБанк збирається позбутися непрофільного активу, що дістався від колишніх власників та готується продати частину гірськолижного курорту "Буковель”

Про це НВ Бізнес повідомила заступниця голови правління ПриватБанку Галина Пахачук, пише RegioNews.

За її словами, держбанк почав підготовку до продажу найбільшого в Україні гірськолижного курорту Буковель. Коли цей комплекс потрапив на баланс ПриватБанку, після націоналізації банку, його задекларована вартість становила 12,6 млрд грн.

До комплексу входять готель "Зірка Буковелю”, готель Radisson blu, 16 підйомників на 62 траси, земельні ділянки. Зараз банк вибирає консультанта з оцінки та продажу активу.

"Банку належить дві третини комплексу, який складається з 64 об’єктів, одна третина припадає на ТОВ Скорзонера”, – уточнила Пахачук.

