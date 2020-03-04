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04 березня 2020, 11:40 9

Зеленський "благословив" українців на роботу в Литві

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04 березня 2020, 11:40 9
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Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект "Про ратифікацію угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Литовської республіки про працевлаштування та співпраці в сфері трудової міграції"
Фото: president.gov.ua
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект "Про ратифікацію угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Литовської республіки про працевлаштування та співпраці в сфері трудової міграції"

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на сайт Верховної Ради.

Згідно статусу документа, 3 березня він був повернутий з підписом від президента.

"Метою прийняття акта є ратифікація Угоди між Кабінетом міністрів України та Урядом Литовської республіки про працевлаштування та співробітництво у сфері трудової міграції, вчиненої 07.12.2018. Досягнення мети можливе шляхом прийняття зазначеного проекту закону", - йдеться в пояснювальній записці до проекту закону.


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