Зеленський "благословив" українців на роботу в Литві

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект "Про ратифікацію угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Литовської республіки про працевлаштування та співпраці в сфері трудової міграції"

Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект "Про ратифікацію угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Литовської республіки про працевлаштування та співпраці в сфері трудової міграції"

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на сайт Верховної Ради. Згідно статусу документа, 3 березня він був повернутий з підписом від президента. "Метою прийняття акта є ратифікація Угоди між Кабінетом міністрів України та Урядом Литовської республіки про працевлаштування та співробітництво у сфері трудової міграції, вчиненої 07.12.2018. Досягнення мети можливе шляхом прийняття зазначеного проекту закону", - йдеться в пояснювальній записці до проекту закону.

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