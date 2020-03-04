Зеленский "благословил" украинцев на работу в Литве

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект "О ратификации соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Литовской республики о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции"

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект "О ратификации соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Литовской республики о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции"

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на сайт Верховной рады. Согласно статусу документа, 3 марта он был возвращен с подписью от президента. "Целью принятия акта является ратификация соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Литовской республики о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции, совершенного 07.12.2018 года. Достижение цели возможно путем принятия указанного проекта закона", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

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