Мінус 2150 окупантів за добу: у Генштабі розповіли про втрати ворога
Протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували 2150 окупантів, один танк, 32 бронемашини і 17 артсистем. Загальні втрати армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 1 мільйон 633 тисячі військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 20.11.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, раніше українські військові уразили одразу чотири пункти управління безпілотниками російських окупантів. Удари завдали на Запоріжжі, Херсонщині, Донеччині та території Росії.
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