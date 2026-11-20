Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 2150 оккупантов, один танк, 32 бронемашины и 17 артсистем. Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют более 1 миллиона 633 тысяч военных