Фото: ДСНС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Поранень зазнали 32-річна жінка та її 10-річний син. Постраждалим надається вся необхідна меддопомога.

Внаслідок атаки пошкоджено дах дев’ятиповерхового будинку, де сталася пожежа на площі 80 кв. м.

Зафіксовано влучання в торговельний центр із займанням на площі 500 кв. м. Крім того, виникла пожежа в офісному приміщенні на площі 50 кв. м.

​Ліквідація наслідків ускладнювалася постійною загрозою повторних ударів – рятувальники були змушені переривати роботу та переходити в укриття.

​Усі пожежі ліквідовані. На місцях працювали екстрені служби міста.

Нагадаємо, минулої доби окупанти завдали 896 ударів по 59 населених пунктах Запорізької області. Пʼятеро людей, зокрема двоє дітей, отримали поранення.