На Запоріжжі внаслідок ворожих обстрілів загинула людина, 25 поранених

Фото: Нацполіція

У Запорізькій області внаслідок російських обстрілів загинув 75-річний чоловік, ще 25 людей дістали поранення, серед них троє дітей

Про це повідомила Нацполіція, передає RegioNews .

Упродовж доби російські війська завдали 886 ударів по населених пунктах області. Окупанти застосували 673 безпілотники, 186 разів обстріляли область з артилерії, 25 ударів завдали з авіації та ще двічі застосували реактивні системи залпового вогню.

За даними поліції, російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками різних модифікацій.

Унаслідок ударів у Космічному районі Запоріжжя загинув 75-річний чоловік. Ще семеро людей отримали поранення, серед них одна дитина.

У Шевченківському та Хортицькому районах Запоріжжя поранень зазнали ще 13 місцевих жителів.

Також російські безпілотники атакували населені пункти Запорізького району. У Кушугумі, Біленькому та Юрківці травмувалися п’ятеро людей, серед них двоє дітей.

Загалом, за даними обласної влади, внаслідок російських атак загинула одна людина, ще 25 отримали поранення.

Нагадаємо, що у Фастівському районі на Київщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу на об’єкті інфраструктури, яка виникла внаслідок російської атаки.