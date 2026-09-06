На Запоріжжі внаслідок ворожих обстрілів загинула людина, 25 поранених
У Запорізькій області внаслідок російських обстрілів загинув 75-річний чоловік, ще 25 людей дістали поранення, серед них троє дітей
Про це повідомила Нацполіція, передає RegioNews.
Упродовж доби російські війська завдали 886 ударів по населених пунктах області. Окупанти застосували 673 безпілотники, 186 разів обстріляли область з артилерії, 25 ударів завдали з авіації та ще двічі застосували реактивні системи залпового вогню.
За даними поліції, російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками різних модифікацій.
Унаслідок ударів у Космічному районі Запоріжжя загинув 75-річний чоловік. Ще семеро людей отримали поранення, серед них одна дитина.
У Шевченківському та Хортицькому районах Запоріжжя поранень зазнали ще 13 місцевих жителів.
Також російські безпілотники атакували населені пункти Запорізького району. У Кушугумі, Біленькому та Юрківці травмувалися п’ятеро людей, серед них двоє дітей.
Загалом, за даними обласної влади, внаслідок російських атак загинула одна людина, ще 25 отримали поранення.
Нагадаємо, що у Фастівському районі на Київщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу на об’єкті інфраструктури, яка виникла внаслідок російської атаки.