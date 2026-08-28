Фото: Нова пошта

У ніч на 28 серпня внаслідок масованої ворожої атаки були знищені сортувальні центр "Нової пошти" в Сумах та на Київщині

Про це повідомила пресслужба компанії, передає RegioNews.

У Сумах окупанти скинули чотири керовані авіабомби на логістичний термінал, також пошкодивши три вантажівки. На Київщині ворожий дрон знищив сортувальне депо.

На щастя, серед співробітників компанії ніхто не загинув.

Наразі триває оцінка наслідків ворожої атаки. У "Новій пошті" запевнили, що компенсують клієнтам повну оголошену вартість пошкоджених посилок і зв'яжуться з кожним відправником.

Попри руйнування, компанія продовжує працювати, а статус відправлень можна відстежувати у застосунку та на сайті.

Нагадаємо, росіяни 24 серпня атакували одразу два будівельні гіпермаркети мережі "Епіцентр" в Одесі.