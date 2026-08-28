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28 серпня 2026, 08:47

На Дніпропетровщині через обстріли пошкоджені будинки та підприємство, загинули дві людини

28 серпня 2026, 08:47
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Фото: ОВА
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У ніч на 28 серпня російські війська понад 10 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками, артилерією і авіабомбою. Під ударом опинилися два райони

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині від ворожих атак потерпали районний центр, а також Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади – пошкоджень зазнали підприємство та супермаркет.

У Синельниківському районі ворог обстріляв Васильківську громаду. Внаслідок атаки понівечені приватні будинки та автомобіль. Загинули двоє людей.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня внаслідок масованої ворожої атаки були знищені сортувальні центр "Нової пошти" в Сумах та на Київщині. На щастя, серед співробітників компанії ніхто не загинув.

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