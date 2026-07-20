Росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю: загинула жінка, п'ятеро людей отримали поранення
У понеділок, 20 липня, близько 11:30 російські військові завдали удару керованими авіабомбами по обласному центру
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Зруйновані та пошкоджені житлові та нежитлові будівлі. Під ударом опинився гаражний кооператив у Вознесенівському районі міста.
На жаль, внаслідок ворожого удару загинула жінка. П'ятеро людей дістали поранення – усім надають необхідну меддопомогу.
Нагадаємо, 19 липня війська РФ завдали авіаудару по житловому кварталу Запоріжжя. Жертвами ворожої атаки стали 11-річна дитина, а також дві жінки віком 71 та 72 роки. Постраждали 42 людини.
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