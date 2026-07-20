В Донецкой области женщина помогала сливала россиянам адреса украинских военных

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В Днепре судили жительницу Донецкой области, которая согласилась работать на россиян. Она "сливала" оккупантам информацию о местоположениях, дислокации, движении и перемещении Вооруженных Сил Украины

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в Telegram женщина посылала россиянам данные о расположении военных подразделений по определенным адресам, полиции и Службе безопасности Украины.

На суде женщина не признала вину. Она заявляла, что будто бы выбросила эту SIM-карту, и все делал кто-то другой. Однако правоохранители смогли изъять ее переписку с российским военным, а на телефоне переписки уже не существовало – что говорит о том, что женщина, вероятно, удалила доказательства.

Суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ разоблачила очередного корректировщика атак россиян по Запорожью. Им оказался местный житель, ушедший в СЗЧ. Известно, что он отмечал на гугл-картах расположение потенциальных "целей" и отправлял соответствующие скриншоты российской спецслужбе.