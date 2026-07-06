Харківщина під ударами РФ: 3 загиблих і 16 постраждалих за добу

Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 8 населених пунктах області. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще 16 дістали поранення

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, у Харкові постраждали жінки віком 73, 75, 18 і 40 років, а також чоловіки 74, 59 і 58 років. Окремо внаслідок вибуху невідомого пристрою в місті травмувався 20-річний чоловік.

У Богодухові загинули двоє чоловіків 35 і 42 років, ще троє людей отримали поранення – жінки 26 і 40 років та 54-річний чоловік. В Ізюмі загинув 19-річний чоловік, постраждали п’ятеро людей. У селі Вільхуватка поранення отримали 68-річна жінка та 90-річний чоловік.

Окупанти атакували Київський район Харкова безпілотниками. Загалом по області ворог застосував різні види озброєння: реактивну систему залпового вогню, керовані авіабомби, дрони типу "Герань-2", "Молнія", FPV-дрони та інші БпЛА.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури в кількох районах області. У Харкові зафіксовано пошкодження АЗС, магазину, автомийки та автомобілів. Також руйнувань зазнали житлові будинки, магазини, господарчі споруди, транспорт та об’єкти інфраструктури в Богодухівському, Куп’янському та Ізюмському районах.

Нагадаємо, протягом минулох доби окупанти завдали 989 ударів по 52 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок російських атак загинула одна людина, ще 25 дістали поранення.