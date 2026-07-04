Фото: Львівська митниця

Дві спроби незаконного ввезення товарів через "зелений коридор" припинили на кордоні з Польщею

Про це повідомляє Львівська митниця, передає RegioNews.

У пункті пропуску "Шегині – Медика" митники та прикордонники оглянули мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter під керуванням 40-річної жительки Львівщини. У вантажному відділенні знайшли п’ять iPhone 17 Pro Max, а також аксесуари від брендів Hermès, Loro Piana та Gucci. Вартість цієї контрабанди становить близько мільйона гривень.

Інший випадок зафіксували в пункті пропуску "Угринів – Долгобичув". Водій авто Volkswagen також засвідчив, що не везе товарів для обов'язкового декларування. Проте під час огляду в салоні виявили 62 вживані ноутбуки марок Dell, HP, Lenovo та ASUS вартістю понад 500 тисяч гривень.

На обох порушників склали протоколи за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України.

Нагадаємо, раніше на кордоні з Польщею митници вилучили партію заборонених "уколів краси". Орієнтовна вартість контрабандного препарату становить 570 тисяч гривень.