Евакуація пішки під обстрілами: у Лиманській громаді на Донеччині залишаються 2 300 людей

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У Лиманській громаді Донецької області наразі залишаються близько 2 300 цивільних осіб, евакуація відбувається вкрай ускладнено та поодиноко – переважно пішки

Про це повідомив начальник відділу Донецької ОВА Дмитро Петлін, передає RegioNews.

За його словами, у самому Лимані проживає близько 1 600 людей, однак точну кількість населення наразі важко перевірити через складну безпекову ситуацію.

"У Лиманській громаді зараз залишається 2 300 людей… Але цифри тут важко вже перевірити", – зазначив Петлін.

Він наголосив, що ситуація в громаді залишається вкрай складною через постійні обстріли. Логістика практично відсутня, зокрема через річку Сіверський Донець, що ускладнює пересування та доставку допомоги.

За його словами, евакуація відбувається переважно пішки невеликими групами або поодинокими людьми, яких після виходу з небезпечної зони підхоплюють військові.

"Туди ніхто не їде вже. Тільки якщо комусь вдається пішки вибратися, то підхоплюють наші військові", – додав представник ОВА.

Нагадаємо, на Чернігівщині оголосили обов'язкову евакуацію. Під неї підпадають 12 прикордонних селищ чотирьох громад області. Зокрема, Корюківської, Городнянської, Новгород-Сіверської та

Семенівської.