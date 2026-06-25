Эвакуация пешком под обстрелами: в Лиманской громаде в Донецкой области остаются 2 300 человек

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В Лиманской громаде Донецкой области остаются около 2 300 гражданских лиц, эвакуация происходит крайне усложнено и одиночно – преимущественно пешком

Об этом сообщил начальник отдела Донецкой ОВА Дмитрий Петлин, передает RegioNews.

По его словам, в самом Лимане проживает около 1 600 человек, однако точную численность населения сейчас трудно проверить из-за сложной ситуации безопасности.

"В Лиманской громаде сейчас остается 2 300 человек… Но цифры здесь трудно уже проверить", – отметил Петлин.

Он подчеркнул, что ситуация в общине остается крайне сложной из-за постоянных обстрелов. Логистика практически отсутствует, в частности, через реку Северский Донец, что усложняет передвижение и доставку помощи.

По его словам, эвакуация происходит преимущественно пешком небольшими группами или одиночными людьми, которых после выхода из опасной зоны подхватывают военные.

"Туда никто не едет уже. Только если кому-то удается пешком выбраться, то подхватывают наши военные", – добавил представитель ОВА.

Напомним, в Черниговской области объявили обязательную эвакуацию. Под нее подпадают 12 приграничных поселков четырех громад области. В частности, Корюковской, Городнянской, Новгород-Северской и

Семеновской.