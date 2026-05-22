У Сумській громаді внаслідок ворожої атаки постраждали шестеро людей: 13-річний хлопець, чоловіки віком 49, 70, 73 роки та жінки віком 72 і 81 рік. У громаді пошкоджень зазнали 22 приватні будинки, пʼять господарчих споруд та автомобілі.

У Ворожбянській громаді через удар безпілотника постраждали троє людей: 71-річний чоловік та дві жінки віком 65 і 67 років. Там пошкоджені приватні будинки, гараж та легковики.

У Зноб-Новгородській громаді внаслідок атаки російських дронів поранення отримали двоє чоловіків віком 35 і 42 роки, пошкоджений мотоцикл.

Крім того, ворожі удари спричинили руйнування інфраструктури в інших громадах області. У Глухівській громаді пошкоджено господарчу споруду та автобус, а в Новослобідській – приватний будинок. У Білопільській, Буринській, Миколаївській та Сумській громадах пошкоджені автомобілі, господарчі приміщення та зруйновано будівлю ферми.

Нагадаємо, вночі 22 травня російські війська 15 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Під ударом опинилися чотири райони регіону.