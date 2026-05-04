На Рівненщині під колеса потрапила 11-річна дівчинка

Аварія сталась 3 травня, лизько 14:00 на проспекті Незалежності в Острозі. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Попередньо, 63-річний водій Ford Focus наїхав на 11-річну дівчинку. Дитина раптово вибігла на нерегульований пішохідний перехід. Водій самостійно доставив дівчинку до лікарні. У дитини діагностували перелом ноги та після надання медичної допомоги відпустили додому.

"За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 КК України", - повідомили в поліції.

