Фото: Скриншот із відео

Бійці прикордонної бригади “Гарт” успішно ліквідували спробу російських військ прорватися через державний рубіж у напрямку села Землянки Чугуївського району на Харківщині

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає RegioNews .

"Минулого тижня на півночі Харківської області ворог продовжив активні наступальні дії на позиції прикордонної бригади "Гарт”. Малими групами, переважно по дві особи, з боку російських населених пунктів Старий та Тишанка він здійснював спроби перетнути державний кордон України у напрямку села Землянки”, - йдеться у повідомленні.

Під час пересування відкритою місцевістю, задля підвищення мобільності, інколи росіяни застосовували мототехніку. Діяли за підтримки дронів, авіації, артилерії та мінометів.

Втім розвідувально-ударні групи "Гарту” вчасно виявляли рух російських військ і знищували їх ще на ворожій території.

У результаті прикордонники ліквідували на цьому напрямку 47 росіян, ще 32 були поранені. Інші змушені були відступити.

Зазнавши великих втрат, росіяни знизили свою активність.

Нагадаємо, що минулої доби Сили оборони України ліквідували 1120 військових РФ. Крім того, захисники знищили шість танків, чотири бойові броньовані машини, 113 артилерійських систем, дві РСЗВ, а також 268 одиниць автомобільної техніки.