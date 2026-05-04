На Житомирщині судитимуть чоловіка, який вдарив дитину

Фото: Національна поліція

На Житомирщині будуть судити 50-річного чоловіка. Він під час сварки побив малолітнього односельця

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Інцидент стався у березні. Хлопчик грався на вулиці біля будинку його тітки та співмешканця. Між дитиною та нетверезим господарем сталась сварка. Під час конфлікту чоловік схопив дерев’яну штахетину та вдарив нею хлопчика по голові. Дитина отримала тяжкі травми.

Тепер чоловіку повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці завершили розслідування та скерували справу до суду. Чоловіку загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Полтавщині 12-річна дівчинка народила дитину після зґвалтування. Правоохоронці оголосили підозру 35-річному зловмиснику.