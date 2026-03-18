Мотоштурм росіян на Покровському напрямку провалився: Сили оборони відбили атаку

Гришине на мапі DeepState. Скриншот

Вперше за останні три місяці російські окупанти спробували штурмувати населений пункт Гришине із застосуванням мототехніки

Про це повідомив 7 корпус швидкого реагування ДШВ у соцмережах, передає RegioNews.

Востаннє подібна атака була невдалою на початку грудня 2025 року, тоді ворог намагався прорватися у селище за допомогою багі.

Цього разу для штурму противник задіяв 13 одиниць мототехніки.

155-та окрема механізована бригада та підрозділ СКЕЛЯ 425 разом із суміжними силами у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ знищили 9 одиниць мототехніки на підступах до селища. Ще 4 одиниці були зупинені безпосередньо в Гришиному.

Загальні підтверджені втрати особового складу ворога становлять 17 осіб.

Одночасно росія спробувала прорватися в районі Мирнограду за допомогою двох МТ-ЛБ. Обидві одиниці бронетехніки були знищені, а особовий склад противника ліквідований.

Нагадаємо, раніше українські прикордонники відбили російський штурм на Донеччині. Ворожа піхота та автомобілі рухалися в напрямку українських позицій під прикриттям бронетехніки та танків.

