21:17  21 січня
Антарктичну експедицію уперше очолить 31-річна українка
22:30  21 січня
"Я вже трохи втомилася": українська акторка чесно розповіла про коханців під час шлюбу
13:08  21 січня
Сильні морози відступають, але очікуються снігопади: якою буде погода 22 січня
UA | RU
UA | RU
22 січня 2026, 07:23

Російська армія втратила за добу в Україні майже 1100 військових

22 січня 2026, 07:23
Читайте также на русском языке
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

Загальні втрати армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 1 мільйона 230 тисяч військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1070 окупантів, 9 танків, 5 бронемашин, 53 артилерійські системи, а також 178 одиниць автомобільної техніки ворога.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 22.01.26 орієнтовно склали:

Втрати росіян 22 січня 2026 року

Як повідомлялось, росіяни намагаються оточити ще одне місто на Харківщині. Йдеться про місто Вовчанськ.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна фронт ЗСУ окупанти втрати росіян російська армія
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Замість $1 500 – до 8 років ув'язнення: у Києві затримали палія авто військового
22 січня 2026, 08:21
Бійка на ковзанці ВДНГ: поліція повідомила про підозру 27-річному киянину
22 січня 2026, 07:54
На Херсонщині через російські обстріли загинула одна людина, ще 6 – поранені
22 січня 2026, 07:50
Загарбники обстріляли чотири райони Дніпропетровщини: є пошкодження та постраждалі
22 січня 2026, 07:40
Умєров розповів, з ким зустрічалася українська делегація в Давосі
22 січня 2026, 07:36
Київ днями перейде на жорсткі, але прогнозовані графіки – Шмигаль
22 січня 2026, 07:16
Росіяни вдарили дронами по Запоріжжю: пошкоджено "Епіцентр" та приватні будинки
22 січня 2026, 07:02
Дружина ексміністра МЗС Кулеби розповіла, як секс-іграшки можуть врятувати під час блекаута
21 січня 2026, 23:55
Український актор Назар Задніпровський зізнався, чому він не служить
21 січня 2026, 23:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Остап Дроздов
Всі блоги »