Російська армія втратила за добу в Україні майже 1100 військових
Загальні втрати армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 1 мільйона 230 тисяч військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1070 окупантів, 9 танків, 5 бронемашин, 53 артилерійські системи, а також 178 одиниць автомобільної техніки ворога.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 22.01.26 орієнтовно склали:
