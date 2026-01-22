Российская армия потеряла за сутки в Украине около 1100 военных
Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли 1 миллиона 230 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1070 оккупантов, 9 танков, 5 бронемашин, 53 артиллерийские системы, а также 178 единиц автомобильной техники врага.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 22.01.26 ориентировочно составили:
Как сообщалось, россияне пытаются оцепить еще один город на Харьковщине. Речь идет о городе Волчанск.
