Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли 1 миллиона 230 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1070 оккупантов, 9 танков, 5 бронемашин, 53 артиллерийские системы, а также 178 единиц автомобильной техники врага.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 22.01.26 ориентировочно составили:

Как сообщалось, россияне пытаются оцепить еще один город на Харьковщине. Речь идет о городе Волчанск.