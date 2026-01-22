07:54  22 января
Драка на катке ВДНХ: полиция сообщила о подозрении 27-летнему киевлянину
21:17  21 января
Антарктическую экспедицию впервые возглавит 31-летняя украинка
13:08  21 января
Сильные морозы отступают, но ожидаются снегопады: какая будет погода 22 января
22 января 2026, 07:23

Российская армия потеряла за сутки в Украине около 1100 военных

22 января 2026, 07:23
Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли 1 миллиона 230 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1070 оккупантов, 9 танков, 5 бронемашин, 53 артиллерийские системы, а также 178 единиц автомобильной техники врага.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 22.01.26 ориентировочно составили:

Потери россиян 22 января 2026 года

Как сообщалось, россияне пытаются оцепить еще один город на Харьковщине. Речь идет о городе Волчанск.

