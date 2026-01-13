Мінус 950 окупантів, три танки та 51 артсистема: втрати ворога на 13 січня
За минулу добу Сили оборони знищили 950 окупантів, три танки, сім бронемашин, 51 артилерійську систему, а також 145 одиниць автомобільної техніки ворога
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 13.01.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, нещодавно українські прикордонники знищили російський розвідувальний безпілотник вартістю 300 тисяч доларів. Дана модель використовується для проведення повітряної розвідки та спостереження.
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
У Варшавському аеропорту українку оштрафували за напис "бомба" на чолі
13 січня 2026, 07:23Удар дронами по передмістю Харкова: четверо загиблих, є влучання у дитячий санаторій
13 січня 2026, 07:05Особливий день: шеф-кухар Євген Клопотенко показав, як робив коханій пропозицію
13 січня 2026, 01:35"Це і моя перша вагітність": співачка Аліна Гросу зізналась, що давно хотіла дитину
13 січня 2026, 00:55Переможниця Холостяка розповіла Надін Головчук зізналась, скільки вона заробляє
13 січня 2026, 00:35В Україні змінились ціни на яйця: яка вартість на початку 2026 року
12 січня 2026, 23:55Президент змінив голову Тернопільської ОДА
12 січня 2026, 21:46Новорічний настрій: у Києві іноземець прикрасив ялинку наркотиками
12 січня 2026, 21:35Зеленський звільнив голову Волинської ОДА
12 січня 2026, 21:22
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі блоги »