13 січня 2026, 07:13

Мінус 950 окупантів, три танки та 51 артсистема: втрати ворога на 13 січня

13 січня 2026, 07:13
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
За минулу добу Сили оборони знищили 950 окупантів, три танки, сім бронемашин, 51 артилерійську систему, а також 145 одиниць автомобільної техніки ворога

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 13.01.26 орієнтовно склали:

Втрати росіян 13 січня 2025 року

Нагадаємо, нещодавно українські прикордонники знищили російський розвідувальний безпілотник вартістю 300 тисяч доларів. Дана модель використовується для проведення повітряної розвідки та спостереження.

