29 декабря 2025

Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях

Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...