Минус 950 оккупантов, три танка и 51 артсистема: потери врага на 13 января
За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 950 оккупантов, три танка, семь бронемашин, 51 артиллерийскую систему, а также 145 единиц автомобильной техники врага
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 13.01.26 ориентировочно составили:
Напомним, недавно украинские пограничники уничтожили российский разведывательный беспилотник стоимостью 300 тысяч долларов. Данная модель используется для проведения воздушной разведки и наблюдения.
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
