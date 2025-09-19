1150 окупантів за добу: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Минулої доби Сили оборони України ліквідували 1150 військових РФ. Крім того, захисники знищили одну бойову броньовану машину, 17 артилерійських систем, а також десятки одиниць автомобільної техніки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 19.09.25 орієнтовно склали:
19 вересня 2025
