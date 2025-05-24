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В пятницу, 23 мая, в 22:40 вражеские войска сбросили ФАБ-250 с модулем УМПК по жилой застройке Константиновки Донецкой области

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

В результате авиаудара получила травмы, несовместимые с жизнью, 47-летняя женщина. Ее муж получил минно-взрывную травму, рваные раны бедра и предплечья. На момент обстрела супруги находились в своем доме.

Кроме того, в больницу доставили еще двух женщин из соседнего дома. У них диагностировали минно-взрывную травму и рваные раны тела. К тому же одна из пострадавших получила контузию.

Среди поврежденных объектов – шесть частных домов, автомобиль, линии электросети и газоснабжения.

Напомним, в ночь на 24 мая россияне нанесли удар по Украине с применением 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23. Также в течение ночи враг атаковал 250-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.