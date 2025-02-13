08:59  13 лютого
Україна отримає від Нідерландів понад два десятка БТР для транспортування поранених
10:05  13 лютого
Україна закликає світ покарати Росію за депортацію українських дітей
07:28  13 лютого
Стало відомо, скільки жителів Покровська залишається у місті
UA | RU
UA | RU
13 лютого 2025, 15:55

Обстріл Краматорська на Донеччині: є поранені

13 лютого 2025, 15:55
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Внаслідок обстрілу Краматорська Донецької області сьогодні, 13 лютого, поранення дістали мирні жителі

Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко, передає RegioNews.

"Є постраждалі…", – йдеться у повідомленні.

Деталі наразі не повідомляються. Потерпілі містяни можуть звернутися за допомогою, зателефонувавши за номером: +38-099-099-15-05.

Нагадаємо, вдень 13 лютого російські військові завдали ударів по Краматорську на Донеччині.

РФ війна обстріли Краматорськ Донецька область постраждалі
У Гуляйполі ворожий безпілотник пошкодив поліцейську автівку
13 лютого 2025, 13:22
"Прилетіло" у багатоповерхівку: росіяни вдарили по центру Херсона
13 лютого 2025, 12:14
Росіяни атакували дронами припортову інфраструктуру Одещини
13 лютого 2025, 10:30
Всі новини »
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
​​​​​​​Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
06 лютого 2025
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Дмитро Білоцерковець – співголова фракції "УДАР" в Київраді, радник мера столиці Віталія Кличка – розказав в інтерв'ю виданню RegioNews про те, чи готується політична сила мера Кличка йти на вибори, ч...
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
13 лютого 2025, 17:30
Закликав повстати проти президента: у Харкові під суд відправлять "експерта" з TikTok
13 лютого 2025, 16:46
Росіяни скинули два ФАБи на Краматорськ: загинув чоловік, серед поранених – діти
13 лютого 2025, 16:45
36 загиблих, 38 поранених: оголосили про підозру російському генералу, який наказав вдарити ракетою по Миколаївщині
13 лютого 2025, 16:20
Зеленський підписав закон про продовження терміну проходження ВЛК для "обмежено придатних"
13 лютого 2025, 16:05
Трамп і Путін розпочинають підготовку до зустрічі - Кремль
13 лютого 2025, 15:46
Зеленський назвав умови, за яких із Порошенка знімуть санкції РНБО
13 лютого 2025, 15:34
На Франківщині мікроавтобус збив пішохода: чоловік помер у лікарні
13 лютого 2025, 15:10
На Черкащині рибалка провалився під лід і загинув
13 лютого 2025, 14:59
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
Всі публікації »
Ростислав Павленко
Дмитро Марченко
Тетяна Ніколаєнко
Всі блоги »