Обстріл Краматорська на Донеччині: є поранені
Внаслідок обстрілу Краматорська Донецької області сьогодні, 13 лютого, поранення дістали мирні жителі
Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко, передає RegioNews.
"Є постраждалі…", – йдеться у повідомленні.
Деталі наразі не повідомляються. Потерпілі містяни можуть звернутися за допомогою, зателефонувавши за номером: +38-099-099-15-05.
Нагадаємо, вдень 13 лютого російські військові завдали ударів по Краматорську на Донеччині.
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