иллюстративное фото: из открытых источников

Обязательная эвакуация в Донецкой области продолжается. В регионе остаются около 316 тысяч гражданских

Об этом на брифинге сообщил представитель Донецкой ОВА Дмитрий Петлин, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

"Продолжается эвакуация из населенных пунктов подконтрольной украинским властям территории Донецкой области. В рамках проведения эвакуации вывезено более 1 млн 180 тыс. человек. Из них около 188 тыс. - дети и более 46 тыс. - лица с инвалидностью. По состоянию на сейчас на подконтрольной украинской властям территории области остаются около 316 тыс. человек гражданского населения", – сказал Петлин.

Он напомнил, что на подконтрольной Украине территории Донецкой области обязательная эвакуация гражданского населения продолжается со 2 августа 2022 года согласно распоряжению Кабинета министров № 679.

Напомним, по состоянию на 27 ноября сообщалось, что в прифронтовом Покровске Донецкой области оставались около 11,5 тысяч жителей, среди которых 32 ребенка.