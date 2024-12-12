05:05  12 декабря
На Днепропетровщине горел двухэтажный дом: погибла 4-летняя девочка
06:07  12 декабря
Во Львовской области мужчину осудили на четыре года за уклонение от мобилизации
08:15  12 декабря
В Одессе под колесами пассажирского поезда погиб человек
UA | RU
UA | RU
12 декабря 2024, 14:51

На Донетчине остаются около 316 тысяч гражданских

12 декабря 2024, 14:51
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Обязательная эвакуация в Донецкой области продолжается. В регионе остаются около 316 тысяч гражданских

Об этом на брифинге сообщил представитель Донецкой ОВА Дмитрий Петлин, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

"Продолжается эвакуация из населенных пунктов подконтрольной украинским властям территории Донецкой области. В рамках проведения эвакуации вывезено более 1 млн 180 тыс. человек. Из них около 188 тыс. - дети и более 46 тыс. - лица с инвалидностью. По состоянию на сейчас на подконтрольной украинской властям территории области остаются около 316 тыс. человек гражданского населения", – сказал Петлин.

Он напомнил, что на подконтрольной Украине территории Донецкой области обязательная эвакуация гражданского населения продолжается со 2 августа 2022 года согласно распоряжению Кабинета министров № 679.

Напомним, по состоянию на 27 ноября сообщалось, что в прифронтовом Покровске Донецкой области оставались около 11,5 тысяч жителей, среди которых 32 ребенка.

Донецкая область война эвакуация жители
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
Почти на треть больше, чем в 2023: Шуляк назвала прогноз возможных убытков от российской агрессии в 2024 году
12 декабря 2024, 15:35
На Закарпатье пьяный водитель сбил 7-летнюю девочку
12 декабря 2024, 15:22
В Запорожье завершили поисково-спасательную операцию: 11 погибших и 22 раненых
12 декабря 2024, 15:19
Ускорение инфляции в Украине: Нацбанк решил повысить учетную ставку
12 декабря 2024, 14:55
Пожар в Одессе: в пылающем здании погиб мужчина
12 декабря 2024, 14:30
Вражеские колонны с живой силой двигаются через Мариуполь на север Донецкой области, – Андрющенко
12 декабря 2024, 14:29
Депутаты Черкасского городского совета проголосовали за премии и надбавки для мэра Бондаренко
12 декабря 2024, 14:21
Удар по Запорожью 10 декабря: количество погибших возросло до 11
12 декабря 2024, 13:56
Информационная политика в Украине: что не так с коммуникацией в условиях войны?
12 декабря 2024, 13:42
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Все публикации »
Валерий Чалый
Петр Шуклинов
Павел Казарин
Все блоги »