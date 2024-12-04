фото: ДСНС

Російські окупанти завдали чергових ударів по Дружківці та селу Новоіверське Краматорського району Донецької області

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.

Під обстріл потрапили місцеві підприємства, внаслідок чого виникли пожежі в адміністративній та господарчій спорудах.

Рятувальникам під загрозою повторних ворожих обстрілів знадобилося 10 годин, щоб локалізувати та ліквідувати пожежі на площі понад 3000 кв.метрів.

Нагадаємо, 4 грудня росіяни вдарили авіаційними бомбами по Костянтинівці на Донеччині. Внаслідок ворожої атаки поранення отримали четверо людей.